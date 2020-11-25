СМИ подозревают в любовной связи президента РФ Владимира Путина и его близкую подругу Светлану Кривоногих.
По информации журналистов, женщина жила обычной жизнью, но в 1990-х годах у нее появился состоятельный ухажер.
После этого она оставила свою коммуналку и переехала в поместье на Каменном острове. В начале 2000-х Светлана Кривоногих становится акционером банка Россия, который часто связывают с Путиным. В тот период они нередко вместе попадали в объективы журналистов.
Читайте: Зря хрюкаете: Путин рассказал о внуках и оскорбил журналиста
Сейчас женщина владеет недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи, стоимость активов — 1,1 млрд рублей. Кроме того, она является владельцем туристической базы Игора.
Также у Кривоногих есть дочь, которая родилась в 2003 году. Ее отцом, по данным СМИ, также может быть Путин. В 2010 году отношения пары якобы закончились.
Болезнь Путина
СМИ подозревают, что президент Владимир Путин может страдать от неизлечимого заболевания.
У главы РФ подозревают болезнь Паркинсона.
Больше новостей о жизни Путина читайте на Фактах ICTV.
Источник: Проект