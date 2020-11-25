СМИ подозревают в любовной связи президента РФ Владимира Путина и его близкую подругу Светлану Кривоногих.

По информации журналистов, женщина жила обычной жизнью, но в 1990-х годах у нее появился состоятельный ухажер.

После этого она оставила свою коммуналку и переехала в поместье на Каменном острове. В начале 2000-х Светлана Кривоногих становится акционером банка Россия, который часто связывают с Путиным. В тот период они нередко вместе попадали в объективы журналистов.

Читайте: Зря хрюкаете: Путин рассказал о внуках и оскорбил журналиста

Сейчас женщина владеет недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи, стоимость активов — 1,1 млрд рублей. Кроме того, она является владельцем туристической базы Игора.

Также у Кривоногих есть дочь, которая родилась в 2003 году. Ее отцом, по данным СМИ, также может быть Путин. В 2010 году отношения пары якобы закончились.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Болезнь Путина

СМИ подозревают, что президент Владимир Путин может страдать от неизлечимого заболевания.

У главы РФ подозревают болезнь Паркинсона.

Больше новостей о жизни Путина читайте на Фактах ICTV.

Источник: Проект