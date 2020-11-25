Отказ от жесткого карантина сейчас может иметь негативные последствия и грозит третьей волной коронавируса после Рождества.

Об этом заявила 25 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента.

– Слишком быстрое и сильное ослабление карантина – риск третьей волны после Рождества. Несколько недель назад я говорила, что это Рождество будет другим, – отметила она.

В тоже время, по ее словам, есть и хорошие новости – ЕК заключила контракты с шестью компаниями, и первые граждане ЕС могут быть вакцинированы уже до конца декабря.

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Послабление карантина во Франции

24 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о смягчении карантина в три этапа.

В частности, с 15 декабря планируют отменить жесткие ограничения, но остается комендантский час с 21.00 до 7.00. Но эти меры возможны, если заболеваемость за сутки не будет превышать 5 тыс. случаев.

Источник: ec.europa.eu