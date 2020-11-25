Сенат Франции призвал правительство признать Нагорный Карабах

Верхняя палата парламента Франции одобрила резолюцию, которая призывает правительство страны признать непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

Резолюцию поддержали 305 из 306 членов Сената, которые присутствовали при голосовании. Она носит рекомендательный характер.

— Сенат призывает правительство Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику и использовать это признание как инструмент переговоров в целях установления прочного мира, — говорится в документе.

В резолюции также сказано, что Сенат осуждает “военную агрессию” Азербайджана, проведенную при поддержке Турции. Также сенат призывает правительство Франции оказать гуманитарную помощь мирным жителям Нагорного Карабаха и потребовать расследования военных преступлений, совершенных в регионе.

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Конфликт в Нагорном Карабахе

Противостояние в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, которое вспыхнуло осенью 2020 года, закончилось подписанием соглашения между странами.

Посредником в этом процессе была Россия.

Подробнее о причинах и последствиях конфликта в Нагорном Карабахе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сенат Франции