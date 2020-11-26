Британско-шведская компания AstraZeneca планирует провести дополнительные испытания вакцины от коронавируса.

Все из-за сомнений ряда экспертов в эффективности препарата, сообщил исполнительный директор компании Паскаль Сорио.

Накануне опубликовали предварительные результаты клинических исследований вакцины, которые были проведены на 20 тыс. добровольцев из Великобритании и Бразилии. Они показали, что средняя эффективность препарата составляет 70%.

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Но вместе с тем во время испытаний установили, когда вводили две одинаково большие дозы вакцины с разницей в месяц, уровень защиты от заражения составил 62%. Он рос до 90%, когда добровольцы сначала получали малую дозу, а при повторной инъекции — увеличенную.

Именно поэтому испытания решили сделать еще раз.

Вакцину от коронавируса вместе с компанией AstraZeneca разрабатывал Оксфордский университет. На днях исследователи заявили, что препарат может предотвратить инфицирование Covid-19 у 70% людей.

Также ученые заверили, что их вакцину легче хранить и можно доставить в любую часть света. А стоить она будет от $4 до $5.