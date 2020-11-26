Число выявленных случаев заражения Covid-19 в мире с начала пандемии достигло на 9.00 четверга, 26 ноября, 60 397 539.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро четверга во всем мире число умерших от осложнений Covid-19 выросло до 1 421 352, выздоровели более 38,7 млн.

В список стран с 5 млн и более заражений коронавирусом входят США (12 777 754 случаев), Индия (9 266 705 случаев) и Бразилия (6 166 606).

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Коронавирус в мире – подробно

Германия продлит свой частичный общенациональный локдаун и усилит ограничительные меры.

Эти объявления были сделаны после того, как в Германии было зарегистрировано 410 смертей, связанных с коронавирусом, за последние 24 часа.

По словам американских чиновников, дети младшего возраста, вероятно, будут привлечены к испытаниям вакцины против коронавируса, чтобы любые препараты, которые в конечном итоге будут разрешены, можно было использовать для вакцинации детей.

День благодарения сегодня станет первым для американских семей, потерявших близких из-за Covid-19.

Более 260 тыс. человек в США умерли от коронавируса с момента начала пандемии в начале этого года.