Товары з ТРЦ на вынос и остановка транспорта: в Грузии усиливают карантин

Власти Грузии усиливают карантинные мероприятия в связи с негативной эпидемиологической ситуацией. С 28 декабря в стране будет действовать ряд новых правил.

Вводятся ограничения в работе транспорта, торговых центров, магазинов, ресторанов, культурных и спортивных учреждений. Кроме того, в Грузии будет действовать комендантский час с 21.00 до 05.00.

— С 28 декабря по 24 декабря в восьми крупных городах торговые центры будут работать навынос. Транспорт работать не будет, — сообщил премьер-министр Георгий Гахария.

Сейчас в Грузии подтвердили 118 690 случаев коронавируса.

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Ситуация с распространением коронавируса в мире

26 ноября стал известно о более 60 млн случаев коронавируса в мире. За период пандемии от осложнений умерло 1 421 352 человек.

В то же время излечиться удалось более 38, 7 млн пациентов. Лидерами по количеству заражений остаются США, Индия и Бразилия.