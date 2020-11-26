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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Кыргызстане хотят лишить русский статуса официального языка

В Кыргызстане хотят отменить русский язык на официальном уровне. Такую инициативу выдвинул общественный деятель Садирдин Торалиев. По его словам, сейчас в стране крайне редко пользуются родным языком, поэтому такое решение позволит его популяризировать.

— Мы привыкли к русскому, как привязанный пес. Но так мы можем потерять родной язык.

Торалиев не отрицает важность русского языка, мол, благодаря нему страна многого достигла. Однако он считает, что иностранные языки нужно внедрять с помощью законов, в том числе и английский. Однако официальным языком должен быть только киргизский.

Читайте: Я не держусь за власть: президент Киргизии уходит в отставку

Протесты в Кыргызстане

В октябре в Кыргызстане начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Дело в том, что проходной барьер преодолели только провластные партии. Мирные митинги превратились в жестокие противостояния протестующих с силовиками.

После этого в стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее о протестах в Кыргызстане читайте на Фактах ICTV.

Источник: АКИpress

Фото: Pixabay

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