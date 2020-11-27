В Дании хотят перезахоронить норок, которых убили из-за коронавируса, потому что их могилы могут нанести вред окружающей среде.

Парламентарии опасаются, что такое количество мертвых тел, около 10 тыс. тонн в двух огромных могилах, может отравить почву и грунтовые воды.

Кроме того, их волнуют юридические аспекты массового захоронения животных.

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В стране хотят собрать комиссию и решить, что делать с мертвыми норками. Во время встречи должны прозвучать альтернативные предложения о том, как лучше поступить с животными.

Уничтожение норок в Дании

В Дании из-за заражения коронавирусом уничтожили ряд норковых ферм.

После этого тела животных поместили в две огромные могилы. Однако захоронение не удалось провести должным образом, из-за чего тела начали показываться из-под земли.

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Источник: TV2