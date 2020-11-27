Африканские страны только на 33% подготовлены к проведению вакцинации против коронавируса.

Об этом заявила региональный директор ВОЗ в Африке Мачидисо Моети.

На континенте наблюдаются проблемы с логистикой и финансированием, из-за чего существуют проблемы с обеспечением населения вакциной и распространением вещества.

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В связи с этим необходима помощь всемирных организаций и стран, чтобы в 2021 году начать вакцинировать местное население.

Вакцинация против коронавируса

В США готовятся поставлять вакцину против коронавируса уже в начале декабря, заявил президент Дональд Трамп.

Первыми в стране будут прививать медиков и пожилых людей.

Подробнее о разработке вакцины против коронавируса в мире и вакцинации читайте на Фактах ICTV.