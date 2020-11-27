Ненавижу эту чертову лунку: Трамп выругался матом во время игры в гольф

Утром в День Благодарения, 26 ноября, президент Дональд Трамп потерял контроль над собой и нецензурно выругался на поле для гольфа.

На видеозаписи видно, как Трамп разминается при помощи серии быстрых тренировочных движений в Национальном гольф-клубе Трампа.

Но разминка, похоже, мало чем помогла президенту, ведь он остался разочарован своим ударом.

— Я ненавижу эту чертову лунку!, — услышали присутствующие слова Трампа, которые мы в целях цензуры заменили.

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Трамп выругался матом в прямом эфире

В октябре Дональд Трамп допустил нецензурное выражение во время прямого эфира радиопрограммы.

Президент США подобрал неподходящее слово, когда пытался объяснить, что его соперникам на выборах не получится “одурачить” его команду.

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