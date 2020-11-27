По состоянию на 27 ноября коронавирус в мире подтвердили у более 61,3 млн человек.

За время пандемии от вируса умерли более 1,4 млн жителей планеты.

Выздоровели более 42,3 млн пациентов.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего случаев Covid-19

США — 13 248 676;

Индия — 9 309 871;

Бразилия — 6 204 570;

Россия — 2 187 990;

Франция — 2 183 660.

Страны-лидеры по количеству смертей

США — 269 555;

Бразилия — 171 497;

Индия — 135 752;

Мексика — 104 242;

Великобритания — 57 031.

В каких странах больше всего тех, кто выздоровел

Индия — 8 718 517;

США — 7 846 872;

Бразилия — 5 528 599;

Россия — 1 685 492;

Аргентина — 1 226 662.

Украине в этом списке занимает 17 место.

Карантин в мире

В мире не улучшается эпидситуация. В Германии сообщили об ужесточении предрождественского карантина, а в Японии праздничные мероприятия с императорской семьей отменили из-за коронавируса.

В то же время США и Европа хотят начать прививать граждан уже в декабре 2020 года. В США заявили о начале поставок вакцины уже через неделю.

Коронавирус в мире 26 ноября

По состоянию на 26 ноября в мире подтвердили более 60 млн случаев заболевания коронавирусом.

Вирус унес жизни более 1,4 млн людей.

Выздоровели более 38,7 млн граждан. Подробную статистику коронавируса в мире смотрите на Фактах ICTV.