По состоянию на 27 ноября коронавирус в мире подтвердили у более 61,3 млн человек.
За время пандемии от вируса умерли более 1,4 млн жителей планеты.
Выздоровели более 42,3 млн пациентов.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Где больше всего случаев Covid-19
- США — 13 248 676;
- Индия — 9 309 871;
- Бразилия — 6 204 570;
- Россия — 2 187 990;
- Франция — 2 183 660.
Страны-лидеры по количеству смертей
- США — 269 555;
- Бразилия — 171 497;
- Индия — 135 752;
- Мексика — 104 242;
- Великобритания — 57 031.
В каких странах больше всего тех, кто выздоровел
- Индия — 8 718 517;
- США — 7 846 872;
- Бразилия — 5 528 599;
- Россия — 1 685 492;
- Аргентина — 1 226 662.
Украине в этом списке занимает 17 место.
Карантин в мире
В мире не улучшается эпидситуация. В Германии сообщили об ужесточении предрождественского карантина, а в Японии праздничные мероприятия с императорской семьей отменили из-за коронавируса.
В то же время США и Европа хотят начать прививать граждан уже в декабре 2020 года. В США заявили о начале поставок вакцины уже через неделю.
Коронавирус в мире 26 ноября
По состоянию на 26 ноября в мире подтвердили более 60 млн случаев заболевания коронавирусом.
Вирус унес жизни более 1,4 млн людей.
Выздоровели более 38,7 млн граждан. Подробную статистику коронавируса в мире смотрите на Фактах ICTV.