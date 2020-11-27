PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Подготовка к вакцинации от Covid-19: коронавирус в мире 27 ноября

По состоянию на 27 ноября коронавирус в мире подтвердили у более 61,3 млн человек.

За время пандемии от вируса умерли более 1,4 млн жителей планеты.

Выздоровели более 42,3 млн пациентов.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего случаев Covid-19

  • США — 13 248 676;
  • Индия — 9 309 871;
  • Бразилия — 6 204 570;
  • Россия — 2 187 990;
  • Франция — 2 183 660.

Страны-лидеры по количеству смертей

  • США — 269 555;
  • Бразилия — 171 497;
  • Индия — 135 752;
  • Мексика — 104 242;
  • Великобритания — 57 031.

В каких странах больше всего тех, кто выздоровел

  • Индия — 8 718 517;
  • США — 7 846 872;
  • Бразилия — 5 528 599;
  • Россия — 1 685 492;
  • Аргентина — 1 226 662.

Украине в этом списке занимает 17 место.

Карантин в мире

В мире не улучшается эпидситуация. В Германии сообщили об ужесточении предрождественского карантина, а в Японии праздничные мероприятия с императорской семьей отменили из-за коронавируса.

В то же время США и Европа хотят начать прививать граждан уже в декабре 2020 года. В США заявили о начале поставок вакцины уже через неделю.

Коронавирус в мире 26 ноября

По состоянию на 26 ноября в мире подтвердили более 60 млн случаев заболевания коронавирусом.

Вирус унес жизни более 1,4 млн людей.

Выздоровели более 38,7 млн граждан. Подробную статистику коронавируса в мире смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх