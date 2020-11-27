Сотрудники компании Amazon в нескольких странах планируют участвовать в забастовках и протестах в Черную пятницу. Они хотят выступить с требованиями об улучшении условий труда и повышения зарплаты.

Черная пятница является одной из крупнейших распродаж для компаний по всему миру. Сотрудники Amazon считают, что протестуя этот день, им удастся добиться повышения зарплат и улучшения условий для работы.

Протесты пройдут в США, Великобритании, Мексике, Бразилии, Индии, Австралии под хэштегом #MakeAmazonPay (заставь Amazon платить, — Ред.).

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Кроме того, сотрудников Amazon поддержат складские работники в Германии, подрядчики колл-центра на Филиппинах и производители одежды в Бангладеше.

Вместе с работниками Amazon в Черную пятницу также выйдут на митинг эко-активисты и сторонники движения за социальную справедливость. Они поддерживают их в требованиях вернуть зарплаты на докризисный уровень.

В Amazon считают, что в полном объеме поддерживают своих сотрудников и уверены, что за этой информационной атакой стоят люди, которые имеют свои интересы.

Черная пятница в ТРЦ

Карантин выходного дня повлиял на даты и сроки проведения в Украине черной пятницы. Некоторые ТРЦ Киева заявили о новых днях, в которые украинцы смогут порадовать себе покупками. Расписание распродаж в торговых центрах смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Vice