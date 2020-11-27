Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков 14 декабря проголосует за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В то же время он в очередной раз заявил о массовых фальсификациях на выборах, хотя эти утверждения опровергают официальные представители штатов.

По словам Трампа, если большинство голосов выборщики отдадут за Байдена, он уйдет с должности. Хотя ему все же будет трудно это сделать.

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Кроме того Трамп не ответил на вопрос, будет ли он присутствовать на инаугурации нового главы государства.

Когда будет инаугурация 46-го президента США

20-я поправка к Конституции, которую ратифицировали в 1933 году, предусматривает проведение инаугурации 20 января 2021 года. С этого момента и начинается отсчет четырехлетней каденции нового президента.

В этот день новоизбранный глава Белого дома и его заместитель выступают с речью ко всем американцам.

Согласно подсчитанным голосам американцев, 46 президентом США станет представитель от Демократической партии Джозеф Байден, а его коллега Камала Харрис — первой в истории США женщиной вице-президентом.

Предварительно голоса Коллегии выборщиков должны распределиться следующим образом: Байден — 306 голосов, а республиканец Дональд Трамп — 232.