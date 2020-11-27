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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Трамп покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за Байдена

Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков 14 декабря проголосует за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В то же время он в очередной раз заявил о массовых фальсификациях на выборах, хотя эти утверждения опровергают официальные представители штатов.

По словам Трампа, если большинство голосов выборщики отдадут за Байдена, он уйдет с должности. Хотя ему все же будет трудно это сделать.

Читайте: Решающий голос: как формируется и работает Коллегия выборщиков в США

Кроме того Трамп не ответил на вопрос, будет ли он присутствовать на инаугурации нового главы государства.

Когда будет инаугурация 46-го президента США

20-я поправка к Конституции, которую ратифицировали в 1933 году, предусматривает проведение инаугурации 20 января 2021 года. С этого момента и начинается отсчет четырехлетней каденции нового президента.

В этот день новоизбранный глава Белого дома и его заместитель выступают с речью ко всем американцам.

Согласно подсчитанным голосам американцев, 46 президентом США станет представитель от Демократической партии Джозеф Байден, а его коллега Камала Харрис — первой в истории США женщиной вице-президентом.

Предварительно голоса Коллегии выборщиков должны распределиться следующим образом: Байден — 306 голосов, а республиканец Дональд Трамп — 232.

Источник: Голос Америки

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