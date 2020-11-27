В Турции пожизненно засудили более 300 противников Эрдогана

Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 337 человек, признав их виновными в попытке свержения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана четыре года назад.

337 человек получили пожизненные сроки, 14 из них (10 военных летчиков и четверо гражданских) будут находиться на усиленном режиме содержания.

В общем перед судом по обвинению в попытке захвата власти и покушении на жизнь Эрдогана предстали почти 500 человек, в том числе 25 генералов и 10 гражданских лиц.

Шесть человек судили заочно, в частности тех, кто проживает в американском штате Пенсильвания: 79-летнего исламского богослова Фетхуллаха Гюлена и преподавателя теологии Адиля Оксуз.

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Евросоюз может ввести санкции против Турции за “агрессивный исламизм” со стороны государства. Министр Франции по делам Европы Клеман Бон сообщил, что в ЕС устали от провокаций со стороны Турции.

Бон также пояснил, что Европу не устраивает позиция Турции по проведению сейсмических исследований и бурения неподалеку греческого острова Кастелоризо в Восточном Средиземноморье.

Источник: Anadolu