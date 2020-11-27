В Японии из-за сложной ситуации с коронавирусом отменили традиционные новогодние мероприятия с императорской семьей.

Ежегодно император и его семья появляются перед публикой в ​​праздничные даты, однако 2 января 2021 года Нарухито не выйдет к публике на балкон дворца в Токио.

Решение приняли представители японского императорского двора в качестве дополнительных карантинных мер.

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Последний раз праздничный выход императора отменили в 1990 году из-за смерти императора Хирохито, дедушки действующего лидера страны.

Карантин в Японии

В Японии с октября планировали ослабить карантин и разрешить пересечение границы иностранным гражданам.

Среди них — студенты, медицинский персонал и спортсмены.

Подробнее о карантине в Японии читайте на Фактах ICTV.

Источник: NHK