В ЕС в начале 2021 года планируют не только вакцинировать граждан против коронавируса, но и предоставить ряд веществ, чтобы каждый смог выбрать для себя то, которым хочет привиться.

При этом в регионе планируют создать конкурентные условия на рынке потенциальных вакцин.

Журналисты Deutsche Welle посчитали, сколько будет стоить прививка от коронавируса от разных производителей веществ для европейцев. Сумму умножали на два, ведь вакцина двухкомпонентная и требует повторного прививания.

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Стоимость вакцинации от коронавируса:

Moderna : цена за дозу от $25 до $37, прививка — от $50 до $74;

: цена за дозу от $25 до $37, прививка — от $50 до $74; BioNTech и Pfizer : цена за дозу — €15,5, прививка — €31;

: цена за дозу — €15,5, прививка — €31; Спутник V : цена за дозу — $10, прививка — $20;

: цена за дозу — $10, прививка — $20; AstraZeneca: цена за дозу — €2,5, прививка — €5.

Вакцинация против коронавируса

В США планируют поставлять вакцину против коронавируса уже в начале декабря. Первыми вакцинирую медиков и пожилых людей.

В Германии также озвучивали планы о вакцинации до конца 2020 года.

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