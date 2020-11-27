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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Со следующей недели в США начнутся поставки вакцины от Covid-19 — Трамп

Первые поставки вакцины против коронавируса в США начнутся со следующей недели, то есть с начала декабря, как и планировалось ранее.

Об этом во время своего обращения в честь Дня благодарения заявил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, первыми вещество против Covid-19 получат медики, которые ежедневно ведут борьбу с вирусом.

Читайте: Из-за сомнений в эффективности: AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины от Covid-19

Кроме того, в приоритете — пожилые люди.

Вакцина против коронавируса

Весь мир ждет появления вакцины против Covid-19, которая поможет улучшить эпидситуацию на планете.

Специалисты верят, что благодаря веществу можно будет остановить распространение болезни.

Однако в ВОЗ заявили, что любая вакцина будет эффективна только в сочетании с соблюдением карантинных мер. А в Минздраве Украины уточнили, что иммунитет, который создаст вещество в организме человека, будет работать не больше года.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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