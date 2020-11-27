Первые поставки вакцины против коронавируса в США начнутся со следующей недели, то есть с начала декабря, как и планировалось ранее.
Об этом во время своего обращения в честь Дня благодарения заявил президент страны Дональд Трамп.
По его словам, первыми вещество против Covid-19 получат медики, которые ежедневно ведут борьбу с вирусом.
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Кроме того, в приоритете — пожилые люди.
Вакцина против коронавируса
Весь мир ждет появления вакцины против Covid-19, которая поможет улучшить эпидситуацию на планете.
Специалисты верят, что благодаря веществу можно будет остановить распространение болезни.
Однако в ВОЗ заявили, что любая вакцина будет эффективна только в сочетании с соблюдением карантинных мер. А в Минздраве Украины уточнили, что иммунитет, который создаст вещество в организме человека, будет работать не больше года.
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