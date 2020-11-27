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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Усомнились в эффективности: Словакия приостановила массовое тестирование на Covid-19

В Словакии разделились мнения относительно целесообразности массового тестирования населения на коронавирус. В связи с этим вторую волну тестирования, которая запланирована на 5 и 6 декабря, отложили на неопределенный срок.

Премьер-министр страны Игорь Матович говорит, что в правительстве нет единого мнения по этому вопросу. Ассоциация городов и общин вообще потребовала отказаться от практики массового тестирования, призывая сосредоточиться на тестировании уязвимых групп населения.

Последние данные службы здравоохранения свидетельствуют, что количество заражений растет, несмотря на проведенное несколько недель назад массовое тестирование.

ЧитайтеСловакия протестует на Covid-19 всех жителей страны

Массовое тестирование

Словакия целом протестовала на коронавирус около пяти миллионов граждан, то есть почти все население. В целом, около 1% участников тестирования получили положительный результат.

Источник: Deutsche Welle

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