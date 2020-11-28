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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Иран обвиняет США и Израиль в убийстве ведущего физика-ядерщика

Иран обвиняет США и Израиль в убийстве ведущего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. 27 ноября на него напали недалеко от столицы страны Тегерана.

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что будет мстить тем, кто причастен к смерти Фахризаде. В частности, в этом он подозревает США и Израиль.

По его словам, этот террористический акт только указывает на зависть врагов технологическому развитию страны. Иран продолжит внедрять стратегии убитого Мохсена Фахризаде.

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Убийство Мохсена Фахризаде

Мохсен Фахризаде был одним из самых выдающихся ученых Ирана. Ему приписывали участие в разработке ядерного оружия.

27 ноября Мохсен Фахризаде умер в результате ранений, полученных во время обстрелов его автомобиля. Министр иностранных дел Ирана также отреагировал на событие и обвинил в этом Израиль.

Источник: The Economic Times

Фото: Fars News Agency

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