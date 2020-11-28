По состоянию на утро 28 ноября коронавирус в мире обнаружили у 61 645 535 больных, за сутки подтвердили еще более 300 тыс.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 442 664 инфицированных.

Где больше всего случаев Covid-19

США — 13 088 821;

Индия — 9 351 109;

Бразилия — 6 238 350;

Россия — 2 248 209;

Франция — 2 196 691.

Страны-лидеры по количеству смертей

США — 264 858;

Бразилия — 171 974;

Индия — 136 200;

Мексика — 104 242;

Великобритания — 57 648.

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В рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место — между Южной Африкой и Бельгией.

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире, страны продолжают усиливать карантинные ограничения.

Так, в Молдове местные власти решили ввести на всей территории страны чрезвычайное положение.

Коронавирус 27 ноября

Для сравнения, по состоянию на 27 ноября коронавирус в мире подтвердили в более 61,3 млн человек.

За время пандемии от вируса умерло более 1,4 млн жителей планеты. Выздоровели более 42,3 млн пациентов.