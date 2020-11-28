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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Более 61,6 млн больных и стремительное распространение болезни: коронавирус в мире 28 ноября

По состоянию на утро 28 ноября коронавирус в мире обнаружили у 61 645 535 больных, за сутки подтвердили еще более 300 тыс.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 442 664 инфицированных.

Где больше всего случаев Covid-19

  • США — 13 088 821;
  • Индия — 9 351 109;
  • Бразилия — 6 238 350;
  • Россия — 2 248 209;
  • Франция — 2 196 691.

Страны-лидеры по количеству смертей

  • США — 264 858;
  • Бразилия — 171 974;
  • Индия — 136 200;
  • Мексика — 104 242;
  • Великобритания — 57 648.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место — между Южной Африкой и Бельгией.

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире, страны продолжают усиливать карантинные ограничения.

Так, в Молдове местные власти решили ввести на всей территории страны чрезвычайное положение.

Коронавирус 27 ноября

Для сравнения, по состоянию на 27 ноября коронавирус в мире подтвердили в более 61,3 млн человек.

За время пандемии от вируса умерло более 1,4 млн жителей планеты. Выздоровели более 42,3 млн пациентов.

Фото: Dreamstime

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