По состоянию на утро 28 ноября коронавирус в мире обнаружили у 61 645 535 больных, за сутки подтвердили еще более 300 тыс.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 442 664 инфицированных.
Где больше всего случаев Covid-19
- США — 13 088 821;
- Индия — 9 351 109;
- Бразилия — 6 238 350;
- Россия — 2 248 209;
- Франция — 2 196 691.
Страны-лидеры по количеству смертей
- США — 264 858;
- Бразилия — 171 974;
- Индия — 136 200;
- Мексика — 104 242;
- Великобритания — 57 648.
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В рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место — между Южной Африкой и Бельгией.
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире, страны продолжают усиливать карантинные ограничения.
Так, в Молдове местные власти решили ввести на всей территории страны чрезвычайное положение.
Коронавирус 27 ноября
Для сравнения, по состоянию на 27 ноября коронавирус в мире подтвердили в более 61,3 млн человек.
За время пандемии от вируса умерло более 1,4 млн жителей планеты. Выздоровели более 42,3 млн пациентов.