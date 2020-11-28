В самом округе штата Висконсин Милоуки закончили пересчет голосов на президентских выборах в США. Его провели по требованию кампании действующего президента Дональда Трампа.

После пересчета демократ Джо Байден получил еще больше голосов.

Так, Байден, который предварительно побеждает на президентских выборах, получил еще 257 голосов, а Трампу добавили 125.

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До пересчета голосов Байден имел 317 270 голосов против 134 357 голосов Трампа. Всего в округе Милуоки проголосовали около 460 тыс. избирателей.

24 ноября Дональд Трамп сообщил о готовности передать власть в США Джо Байдену. Он поручил соответствующим органам начать процесс, однако подчеркнул, что все равно будет судиться.

Джозеф Байден стал рекордсменом среди кандидатов в президенты США. Ему первому удалось получить более 80 млн голосов.

Источник: Milwaukee journal sentinel