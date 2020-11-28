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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В США от Covid-осложнений каждый час умирает 50 человек

Коронавирус в США побил очередной антирекорд: за минувшие сутки, 27 ноября, госпитализации достигли рекордных 90 тыс. Пациентов.

Согласно статистике, каждый час в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умирает 50 американцев.

С начала пандемии в стране погибли более 264 тыс. пациентов с подтвержденным Covid-19.

В США от Covid-осложнений каждый час умирает 50 человек

Власти ряда штатов убеждены, что такие данные являются следствием пренебрежения карантинных правил во время празднования Дня благодарения.

На фоне праздничного сезона больницы готовятся к новому всплеску госпитализаций.

По состоянию на 28 ноября в США зарегистрировано более 13 млн случаев коронавируса.

Вакцина от коронавируса

В ноябре американская компания Pfizer и ее немецкий партнер заявили о высокой эффективности своей вакцины.

20 ноября было оформлено обращение на экстренное использование препарата в США. Ориентировочное начало использования вакцины — декабрь 2020 года.

По словам президента Дональда Трампа, первые поставки вакцины начнутся на следующей неделе. Первоначально вакцину получат медицинские работники и пенсионеры.

Источник: CBS News

Фото: Dreamstime

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