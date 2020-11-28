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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Богданова |

Вакцину от Pfizer доставляют чартерными рейсами в США, Германию и Бельгию

Вакцину от коронавируса от американской фармацевтической компании Pfizer начали доставлять чартерными рейсами. Препарат доставят в некоторые штаты США, в частности в Мичиган и Висконсин. Также вакцину получат в складах Бельгии и Германии.

Такое решение приняли для того, чтобы как можно быстрее распространить препарат, как только его утвердят соответствующие органы.

Доставкой вакцины занимается американский авиаперевозчик United Airlines.

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Сколько стоит вакцина от Pfizer

В ноябре американская компания Pfizer и ее немецкий партнер заявили о высокой эффективности своей вакцины.

20 ноября они оформили обращение на экстренное использование препарата в США. Если его примут, это позволит использовать вакцину уже в декабре, однако препарат может быть доступным только для пациентов из групп риска.

Одна доза вакцины Pfizer будет стоить €15,5, а прививка € 31.

Источник: The Wall Street Journal

Фото: Dreamstime

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