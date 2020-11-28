Впервые за пять месяцев: в китайском Ухане снова обнаружили коронавирус

В субботу, 28 ноября в китайском городе Ухань нашли коронавирус.
Частицы Covid-19 обнаружили на двух упаковках говядины из Бразилии и одной упаковке рыбы из Вьетнама.
По сообщению местных властей, ни один из указанных продуктов не успел попасть на прилавки.
Весь персонал рынка вынужденно ушел на изоляцию, а зараженные продукты были уничтожены.
По состоянию на конец ноября Ухань уже почти шесть месяцев не сообщал о новых случаях коронавируса.
В городе работают торговые центры и развлекательные заведения, однако власти не спешат отказываться от масочного режима.
Ухань и заявление ВОЗ
На днях в ВОЗ сообщили, что первоисточник Covid-19 надо искать в китайском Ухане.
Только после этого можно будет приступить к изучению появления коронавируса в других местах.
Однако пока власти КНР и непосредственно города Ухань никак не отреагировали на заявление ВОЗ.
Источник: Global Times China