Протесты во Франции сегодня, 28 ноября, начались на центральных улицах Парижа.

Граждане вышли на демонстрации против полицейского насилия и ущемления свободы слова. Всего к протестам присоединились 133 тыс. человек, в Париже — 46 тыс.

Видео протестов во Франции быстро распространились в соцсетях.

Участники протестов бросали фейерверки и горючие смеси, а в ответ силовики применили водометы и слезоточивый газ.

Выкрикивая оскорбления в адрес полиции, протестующие подожгли здание Банка Франции, а также десятки припаркованных автомобилей.

По предварительным данным, во время столкновений в Париже пострадали 37 полицейских.

Число пострадавших протестующих устанавливается.

Протесты во Франции: в чем причина

Главной причиной начала протестов во Франции стало принятие закона О глобальной безопасности.

Согласно документу, за распространение изображения лица или иного элемента идентификации полицейского предусматривается наказание в виде заключения сроком один год и штраф €45 тыс.

Первыми к протестам призвали оппозиционные политики и журналисты: согласно закону, отныне фиксировать работу силовиков во время протестных акций может быть запрещено.