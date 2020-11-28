Протесты во Франции сегодня, 28 ноября, начались на центральных улицах Парижа.
Граждане вышли на демонстрации против полицейского насилия и ущемления свободы слова. Всего к протестам присоединились 133 тыс. человек, в Париже — 46 тыс.
Видео протестов во Франции быстро распространились в соцсетях.
#Frankrijk #Parijs #parisprotest https://t.co/RwzXf1gfXQ
— Mike (@MikeNotAmused) November 28, 2020
Участники протестов бросали фейерверки и горючие смеси, а в ответ силовики применили водометы и слезоточивый газ.
Выкрикивая оскорбления в адрес полиции, протестующие подожгли здание Банка Франции, а также десятки припаркованных автомобилей.
????????En #Francia París arde el Banco de Francia, NO NEGOCIAMOS NUESTROS DERECHOS. #MarcheDesLibertes.
????Tensiones tambien #Lyon, #Rouen, #Bordeaux,…
???? @lucas_rtfrance #StopLoiSecuriteGlobale #StopViolencespolicieres #LibertesEnDanger pic.twitter.com/oO89mg6OtK
— ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ????ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) November 28, 2020
По предварительным данным, во время столкновений в Париже пострадали 37 полицейских.
Число пострадавших протестующих устанавливается.
Протесты во Франции: в чем причина
Главной причиной начала протестов во Франции стало принятие закона О глобальной безопасности.
Согласно документу, за распространение изображения лица или иного элемента идентификации полицейского предусматривается наказание в виде заключения сроком один год и штраф €45 тыс.
Первыми к протестам призвали оппозиционные политики и журналисты: согласно закону, отныне фиксировать работу силовиков во время протестных акций может быть запрещено.