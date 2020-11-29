По состоянию на утро 29 ноября коронавирус в мире обнаружили в 62 573 422 больных. За сутки более 600 тыс. человек получили положительный тест на Covid-19.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 458 309 инфицированных. Всего с начала пандемии в мире 43 194 258 пациентов полностью излечились от болезни.

Где больше всего случаев Covid-19

США — 13 610 357;

Индия — 9 393 039;

Бразилия — 6 290 272;

Россия — 2 242 633;

Франция — 2 208 699.

Страны-лидеры по количеству смертей

США — 272 254;

Бразилия — ​​172 637;

Индия — 136 733;

Мексика — 105 459;

Великобритания — 58 030.

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В мировом рейтинге количества больных Украина занимает 17 место — между Южной Африкой и Турцией. Из-за стремительного распространения коронавируса в мире, страны продолжают усиливать карантинные ограничения. В том числе и на новогодние праздники.

Коронавирус 28 ноября

Для сравнения, по состоянию на 28 ноября коронавирус в мире подтвердили в более 61,6 млн человек, за сутки подтвердили еще более 300 тыс. тестов.

Источник: Worldometer