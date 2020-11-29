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Факты / Мир
Софія Телішевська |

600 тыс. новых больных в сутки: в мире коронавирусом переболели 43 млн человек

По состоянию на утро 29 ноября коронавирус в мире обнаружили в 62 573 422 больных. За сутки более 600 тыс. человек получили положительный тест на Covid-19.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 458 309 инфицированных. Всего с начала пандемии в мире 43 194 258 пациентов полностью излечились от болезни.

Где больше всего случаев Covid-19

  • США — 13 610 357;
  • Индия — 9 393 039;
  • Бразилия — 6 290 272;
  • Россия — 2 242 633;
  • Франция — 2 208 699.

Страны-лидеры по количеству смертей

  • США — 272 254;
  • Бразилия — ​​172 637;
  • Индия — 136 733;
  • Мексика — 105 459;
  • Великобритания — 58 030.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В мировом рейтинге количества больных Украина занимает 17 место — между Южной Африкой и Турцией. Из-за стремительного распространения коронавируса в мире, страны продолжают усиливать карантинные ограничения. В том числе и на новогодние праздники.

Коронавирус 28 ноября

Для сравнения, по состоянию на 28 ноября коронавирус в мире подтвердили в более 61,6 млн человек, за сутки подтвердили еще более 300 тыс. тестов.

Источник: Worldometer

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