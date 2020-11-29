Врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве из-за смерти футболиста

Личного врача Диего Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве из-за смерти спортсмена.

Обвинения 39-летнему Леопольдо Луке выдвинула прокуратура Аргентины.

Он подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра. Правоохранители открыли дело после показаний дочери Марадоны, которая засомневалась в действиях врача.

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В рамках расследования полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача.

Врач Марадоны отрицает ответственность за его смерть.

Однако медик свою вину отрицает. По его словам, врачи сделали все, что могли.

Смерть Марадоны

Диего Марадона умер на 61-м году жизни в результате сердечного приступа в своем доме в Сан-Андресе в районе Нордельта.

25 ноября к его дому прибыло девять машин скорой помощи, но медики не смогли реанимировать прославленного игрока.

После смерти Марадоны в Аргентине Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.

Источник: Todo Noticias