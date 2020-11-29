Сербия и Черногория взаимно выслали послов стран

МИД Черногории выслало из страны сербского посла Владимира Божовича из-за вмешательства во внутренние дела страны. Вместе с тем Сербия поступила аналогично и также выслала черногорского посла Тарзана Милошевича.

28 ноября Черногория назвала Владимира Божовича персоной нон грата. Свое решение объясняют тем, что Божович назвал Подгорицкую скупщину освобождением и свободой воли черногорского народа, чем в очередной раз напрямую унизил государство, предоставившее ему дипломатическую гостеприимство

Подгорицкая скупщина — это заседание черногорской власти в 1918 году, когда решили объединиться с Сербией. Тогда образовалось Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое в 1929 году стало государством Югославия, а в 2006 году Черногория стала независимой.

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Черногорское МИД в своем заявлении напомнил, что в 2018 году парламент Черногории отменил решение Подгорицком скупщины, поэтому заявления Божовича расцениваются как вмешательство во внутренние дела.

Через несколько часов МИД Сербии, руководствуясь принципом взаимности, объявило персоной нон грата посла Тарзана Милошевича. Его обязали покинуть страну в течение 72 часов.

Источник: МИД Черногории, МИД Сербии