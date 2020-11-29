В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу

В Сингапуре 7 ноября у женщины, что в марте переболел коронавирусом, родился мальчик с антителами к инфекции.

Пока неизвестно, означает ли это, что у ребенка есть иммунитет — ученые пытаются изучить этот вопрос, сообщает Straits Times.

31-летняя Селин Нг-Чан получила положительный результат теста после возвращения из семейного отпуска в Европе. Тогда она была на 10 неделе беременности.

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Кроме Селин, заболела ее старшая дочь Алдрина и мать. Они перенесли болезнь без осложнений — были выписали из больницы через 2,5 недели.

В самой женщины антитела к коронавирусу исчезли. Врач предполагает, что мать могла передать антитела сыну во время беременности.

Национальная университетская больница и несколько государственных больниц Сингапура сейчас участвуют в масштабном исследовании того, как Covid-19 у беременных женщин может влиять на их детей. Селин и ее новорожденный сын являются добровольцами в исследовании.

Ученые пока не знают, гарантирует ли наличие антител у новорожденного ему защиту от инфекции. Также они должны установить, передаются ли они от матери к ребенку, или организм сам их производит.

Коронавирус обнаружили в Ухане

28 ноября во китайском городе Ухань нашли коронавирус.

Частицы Covid-19 обнаружили на двух упаковках говядины из Бразилии и одной упаковке рыбы из Вьетнама.

По сообщению местных властей, ни один из указанных продуктов не успел попасть на прилавки.

Источник: Straits Times