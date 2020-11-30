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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Аппараты ИВЛ, маски и лекарства: Германия создаст резерв медицинских товаров

Германия намерена создать национальный резерв важнейших медицинских товаров. Среди них будут защитные маски, аппараты искусственной вентиляции легких и медикаменты.

По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, сеть охватит 19 пунктов хранения на территории страны и должен покрывать потребности системы здравоохранения на один месяц.

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В то же время, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет считает, что Германии с 2021 понадобится новая концепция борьбы с пандемией.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 30 ноября в мире зарегистрировали 63 070 279 случаев коронавируса.

За весь период пандемии умерли 1 465 095 пациентов, 43 544 373 человека выздоровели.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 17 место — между Турцией и Южной Африкой, выше которой разместился Иран.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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