Блинкен станет новым Госсекретарем США — чего ждать Украине и почему Россия не в восторге

Дональд Трамп все еще отказывается прямо признать свое поражение на президентских выборах, но уже наконец-то запустил процесс передачи власти. Джо Байден тем временем активно формирует свою команду, а первые объявления о будущих кадровых назначениях сделал во внешнеполитическом секторе.

За тем, кто будет определять новую международную политику Штатов, пристально следит весь мир. Особые надежды на администрацию Байдена возлагают и в Украине.

Главный советник

Главным ответственным за внешнюю политику в администрации Байдена будет Энтони Блинкен, выдвинутый на пост Государственного секретаря. По сути, Госсекретарь — это третий человек в американской администрации, после собственно президента и вице-президента, такой аналог министра иностранных дел. И на эту должность Байден выбрал человека максимально доверенного и преданного.

Блинкен работает с Байденом больше 20 лет и представляет из себя плоть от плоти американского политического истеблишмента, того самого, о заговоре которого кричит Дональд Трамп на каждом углу. Отец и отчим Блинкена были американскими дипломатами, мать – возглавляла Американский культурный центр в Париже, жена – внучка бывшего главы Секретной службы США и бывшая личная помощница первой леди Хиллари Клинтон.

Сам Блинкен впервые в большую политику попал как раз при администрации Билла Клинтона, в качестве спичрайтера. Дальше была работа на Байдена, сначала как сенатора, а потом — вице-президента в администрации Барака Обамы. Блинкена называли одним из главных внешнеполитических советников Обамы, а от Байдена он даже удостоился эпитета суперзвезды. Пик карьеры Блинкена – должность заместителя Госсекретаря, когда Госдеп возглавляла все та же Хиллари Клинтон. Как и вся команда Обамы во времена Трампа, Блинкен оставил госслужбу, но теперь возвращается в Вашингтон вместе со своим патроном Байденом.

О возвращении вместе с Блинкеном к принципам внешней политики США времен Обамы говорят и эксперты.

— Они хотят восстановления американского лидерства, отношений с ключевыми традиционными союзниками, усиления блоков и альянсов, в которых Америка играет критическую роль. Это можно назвать попыткой возврата к статус-кво, хотя, конечно, точной копии политики предыдущих лет может и не быть, — отмечает Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований.

Действительно, Блинкен – это резкий контраст с временами президента Дональда Трампа. Хотя бы в том, что он профессиональный, опытный дипломат, разбирающийся во всех ключевых регионах мира, в отличие от своих предшественников во главе Госдепартамента времен Трампа – Майка Помпео и Рекса Тиллерсона.

Прагматичный реалист, верящий в силу США, но понимающий ее пределы – так характеризует Блинкена американская пресса. Среди его приоритетов возвращение США к Парижскому климатическому соглашению, Иранскому ядерному договору и участию в ВООЗ, то есть туда, откуда Трамп за четыре года своего правления успел вывести Штаты.

Новый Госсекретарь США планирует наладить отношения с союзниками по НАТО, которых тот же Трамп сильно нервировал разговорами о том, что им нужно платить больше денег, чтобы Америка их защищала. Также Блинкен выступает против вывода американских военных из Афганистана и Ирака и за усиление давления на Китай.

— Если вы не в игре, у вас будут проблемы. Если вы не влияете на события изнутри, с вами не будут считаться, — цитата Блинкена, которая ярко характеризует его видение роли США на международной арене.

Но все же главное его преимущество на новом посту – близость к президенту.

— У него будет самая ценная валюта в Вашингтоне — ухо президента. Он настолько близок к Байдену, что некоторые считают его “альтер эго” избранного президента, – характеризует Блинкена Financial Times.

Место Украины

Будет определять Блинкен и политику США в отношении Украины. Хотя тут и у самого Байдена знаний более чем достаточно. Не каждый же раз президентом США становится человек, который до этого семь раз приезжал в Киев. Байден действительно прекрасно осведомлен в украинской политической кухне, причем эта осведомленность даже иногда создавала ему проблемы.

Блинкен тоже хорошо знаком с Украиной. Кстати, его дед бежал как раз из Киева в США. Сам новый Госсекретарь тоже неоднократно бывал на родине деда, последний раз в 2015 году. Тогда в столице Украины Блинкен говорил о необходимости поддержания независимости НБУ, проведения реформы прокуратуры и выполнения требований МВФ. Как это бывает с Украиной, прошло пять лет, а все эти тезисы можно смело повторять заново.

Безусловный плюс для Украины в назначении Блинкена в том, что он прекрасно знаком с обстоятельствами агрессии России в Крыму и на Донбассе. Он понимает, кто такой Владимир Путин, и его манеру действий.

— Я помню многочисленные разговоры между президентом Обамой и президентом Путиным. Мы были в Овальном кабинете, и президент говорил по телефону, Путин отрицал, а на самом деле, безусловно, врал о присутствии России в Украине. Обама тогда сказал ему: Владимир, мы не слепые, у нас есть глаза, мы все видим. А Путин и дальше вел себя так, как будто ничего не произошло, — вспоминал Блинкен.

Новый Госсекретарь — последовательный сторонник антироссийских санкций, он говорил, что аннексия Крыма дорого обойдется российской экономике, это мы сейчас, собственно, и видим, а в 2017 году даже написал отдельную колонку в New York Times с призывом к администрации Трампа предоставить Украине летальное оружие.

— Военного решения конфликта в Восточной Украине, по нашему мнению, не существует. Проблема, конечно, в том, что единственные, кто считает, что военное решение существует — это Россия и сепаратисты, которые на нее работают. Так что надо лишить их этого убеждения, — говорил Блинкен, аргументируя необходимость военной помощи Украине.

Россия не в восторге

Естественно, что после таких высказываний ничего хорошего от прихода в Белый дом тандема Байден – Блинкен россияне не ждут. Пропагандистская машина Кремля уже вовсю раскручивает новую американскую администрацию для покорного внутреннего потребителя. Если Байдену там давно отвели роль немощного старика, который станет лишь номинальным главой государства, то Блинкен – это чуть ли не главный герой последних недель.

— Блинкен — генетический русофоб, — сообщает один из главных рупоров Кремля Ольга Скабеева.

То есть направление для объяснения действий новой американской администрации задано, и оно даже звучит, как признание. Среди планов Байдена и Блинкена — возможное усиление санкций против главной внешнеполитической аферы Москвы – газопровода Северный поток — 2. Так что Кремлю действительно есть о чем беспокоится, уверены эксперты.

— Энтони Блинкен и другие, кто получит полномочия, будут вести себя по отношению к России гораздо жестче. Больше НАТО, жестче политика в отношении России, больше ударения на институтах и больше внимания к демократии, — подчеркивает исполнительный директор Немецкого фонда Маршалла Иан Лессер.

Причем одними санкциями действия Вашингтона в отношении России могут не ограничиться.

— Байден может также активизировать присутствие США на постсоветском пространстве. При Обаме он курировал Украину, а в последние месяцы жестко критиковал Россию за поддержку Лукашенко и действия в Нагорном Карабахе. Теперь, когда он стал президентом, можно не сомневаться, что между США и Россией добавится напряжения и на постсоветском пространстве, — полагает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Не все сразу

Такие прогнозы и бэкграунд администрации Байдена рождают в Украине чрезвычайно завышенные ожидания от нового американского президента и его команды. Однако надеяться, что Байден и тот же Блинкен стремглав помчатся решать украинские проблемы, не стоит. Их приоритет – национальные интересы США, а не Украины. Например, Блинкен видит своей первоочередной задачей международную кампанию по борьбе с коронавирусом с лидирующей ролью США в ней.

Для Байдена же после того, как во время избирательной кампании Трамп его постоянно критиковал за якобы коррупционные махинации как раз в Украине и работу его сына здесь, начинать правление с активности в украинских вопросах тоже, мягко говоря, недальновидно.

На увеличение военной помощи и ускорение интеграции с НАТО Украине действительно стоит рассчитывать. Но то, что США начнут вводить санкции против украинских политиков, которые противодействуют, например, антикоррупционным реформам внутри страны, как этого требуют отдельные горячие головы – это, конечно, из разряда фантастики. Штаты остаются ключевым украинским международным партнером, может быть даже союзником №1, но Байден — не мессия, и за нас нашу работу делать не будет.