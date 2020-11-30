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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Богданова |

Трамп призывает немедленно утвердить вакцину от Moderna

Дональд Трамп призвал утвердить вакцину от коронавируса фармацевтической компании Moderna. Сейчас производитель подал заявку на экстренное одобрение препарата.

Политик призвал Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) быстро утвердить вакцину. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

— Управление по контролю за продуктами и лекарствами должно действовать быстро. Проект Warp Speed ​​- это чудо современности.

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Moderna заявила о высокой эффективности вакцины

30 ноября фармацевтическая компания Moderna заявила, что ее вакцина имеет эффективность 94,1%. Кроме того, производитель утверждает, что во время лечения тяжелых больных она может быть эффективной на 100%.

Во время проведения испытаний добровольцы, получившие препарат, не заболели коронавирусом.

Фото: Dreamstime

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