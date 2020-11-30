В Канаде на коронавирус протестировали треть населения

В Канаде проводят массовое тестирование граждан на коронавирус. Удалось взять анализы у более 11,4 млн человек — это 30% населения страны.

Положительные тесты получили 370 278 граждан, почти половину случаев зафиксировали в провинции Квебек, на востоке Канады.

В последнее время в стране повысилась заболеваемость, власти усилили карантинные мероприятия. По состоянию на 29 ноября в Канаде насчитали 63 835 больных коронавирусом.

Читайте: Пандемия — слово 2020 года по версии словаря Merriam-Webster

Коронавирус в мире

30 ноября в мире зарегистрировано более 63 млн случаев коронавируса. За период пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 465 095 человек. В то же время излечиться удалось 43 544 373 пациентам.

Больше всего больных зафиксировали в США, Индии и Бразилии. Эти страны также являются лидерами по количеству смертей.

Источник: Правительство Канады