В США врач втайне оплодотворил сотни пациенток — НВО снял о нем фильм

Компания НВО сняла документальный фильм о медике Куинси Фортье из США, который втайне оплодотворил сотни пациенток в женской больнице.

Однажды Венди Бэбст из штата Орегон поняла, что абсолютно не похожа на мужчину, которого считала отцом. Именно с этого и началось расследование по этому делу.

По ее словам, из-за растущей популярности генеалогических наборов количество ее сводных братьев и сестер, кажется, растет с каждым месяцем.

Кроме того, в 1996 году бывшая пациентка подавала в суд на Фортье за то, что в 1974 и 1976 году он оплодотворял ее собственной спермой. Хотя женщина считала, что это был биоматериал ее мужа. Позже анализ ДНК выявил, что дети действительно принадлежали доктору Фортье.

Фортье умер в 2006 году, и в его некрологе признаны его восемь детей, 15 внуков и четыре правнука.

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