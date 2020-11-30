По состоянию на утро 30 ноября во мире зарегистрировали 63 070 279 случаев коронавируса.
За весь период пандемии умерли 1 465 095 пациентов, 43 544 373 человек выздоровели.
В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 17 место — между Турцией и Южной Африкой, выше которой разместился Иран.
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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 13,750,404;
- Индия — 9,432,075;
- Бразилия — 6,314,740;
- Россия — 2,269,316;
- Франция — 2,218,483.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 273,072;
- Бразилия — 172,848;
- Индия — 137,177;
- Мексика — 105,655;
- Великобритания — 58,245.
Коронавирус в мире 30 ноября
Пока почти вся Европа находится на жестком карантине, а правительства стран усиливают ограничительные меры как минимум до Рождества, суд Франции обязал страну ослабить карантин.
В частности, в постановлении говорится о разрешении на религиозные богослужения одновременно для 30 человек: именно таким было требование церковных лидеров страны.
Суточный прирост смертности в Турции неделю подряд бьет рекорды: в воскресенье, 29 ноября, от коронавируса умерло 185 пациентов.
Между тем главный инфекционист США предостерег граждан, что до конца 2020 года страна будет фиксировать вспышку за вспышкой.