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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Украина догоняет Южную Африку и Иран: коронавирус в мире 30 ноября

По состоянию на утро 30 ноября во мире зарегистрировали 63 070 279 случаев коронавируса.

За весь период пандемии умерли 1 465 095 пациентов, 43 544 373 человек выздоровели.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 17 место — между Турцией и Южной Африкой, выше которой разместился Иран.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 13,750,404;
  • Индия — 9,432,075;
  • Бразилия — 6,314,740;
  • Россия — 2,269,316;
  • Франция — 2,218,483.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 273,072;
  • Бразилия — 172,848;
  • Индия — 137,177;
  • Мексика — 105,655;
  • Великобритания — 58,245.

Коронавирус в мире 30 ноября

Пока почти вся Европа находится на жестком карантине, а правительства стран усиливают ограничительные меры как минимум до Рождества, суд Франции обязал страну ослабить карантин.

В частности, в постановлении говорится о разрешении на религиозные богослужения одновременно для 30 человек: именно таким было требование церковных лидеров страны.

Суточный прирост смертности в Турции неделю подряд бьет рекорды: в воскресенье, 29 ноября, от коронавируса умерло 185 пациентов.

Между тем главный инфекционист США предостерег граждан, что до конца 2020 года страна будет фиксировать вспышку за вспышкой.

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