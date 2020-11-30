В Индии мужчина вернулся домой через неделю после своей кремации

В Индии мужчина вернулся домой через неделю после того, как его семье передали его тело, а они его кремировали.

75-летний житель Бирати лечился от коронавируса в госпитале с 11 ноября, однако через два дня его семье позвонили и сказали, что он умер.

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Тело в пластиковом пакете, согласно протоколам, было продемонстрировано членам семьи на расстоянии. Уже после кремации, семье снова позвонили и сообщили, что их родственник жив.

Остается неизвестным кого именно тело передали людям для кремации.

Индийская вакцина от коронавируса

Индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech начала третью фазу клинических испытаний вакцины против коронавируса.

В этих испытаниях примут участие 26 тыс. добровольцев. В компании отметили, что им будет сделано две внутримышечные инъекции с интервалом примерно 28 дней.

Источник: NDTV