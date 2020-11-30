Впервые за три месяца: ВОЗ заявила о снижении недельного прироста Covid-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом в неделю. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус во время брифинга 30 ноября.

— На прошлой неделе мы зафиксировали уменьшение количества случаев Covid-19 впервые с сентября.

По его словам, снижение показателей связано с усилением карантинных мероприятий в европейских странах. Однако на других континентах количество больных увеличивается.

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Распространение коронавируса на планете

Состоянию на 30 ноября в мире зафиксировали более 63 млн больных коронавирусом. За период пандемии вследствие коронавирусной болезни умерло 1 465 095 человек. В то же время излечиться удалось 43 544 373 пациентам.

В рейтинге распространения болезни лидерами являются США, Индия и Бразилия. В этих странах также зафиксировано наибольшее количество смертей.

Четвертое место занимает Франция, пятое — Российская Федерация, а Украина пока 17-я.