Биткоин побил рекорд и стоит почти $20 тыс.

1 декабря криптовалюта биткоин побила абсолютный рекорд. Ее стоимость на бирже Coindesk достигла $19,9 тыс.

По мнению аналитиков, криптовалюта продолжит дорожать до $22 тыс.

Предыдущий максимум фиксировали в декабре 2017 года, когда биткоин также торговался на этих отметках. Тогда котировки резко выросли за несколько недель, после чего произошел обвал и биткоин подешевел в шесть раз.

Курс биткоина начал расти в марте 2020 году на фоне пандемии Covid-19.

Почему дорожает криптовалюта

Недавний всплеск биткоина вызван двумя основными причинами, считает доцент бизнес-школы Сиднейского университета Барни Тан.

Одна из них — это объявление, сделанное PayPal в октябре, когда платформа заявила, что позволит своим пользователям покупать, продавать и хранить токены, а также участвовать в транзакциях с биткоинами.

Второй фактор — это так называемые сетевые эффекты: идея о том, что ценность криптовалюты увеличивается по мере того, как все больше людей покупают, владеют и используют ее.

Источник: Coindesk