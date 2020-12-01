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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Генпрокурор США не нашел фальсификаций, которые бы изменили результаты выборов

Министерство юстиции США пока что не выявило таких случаев мошенничества с голосами на выборах президента, которые могли бы радикально изменить результаты голосования, заявил во вторник генпрокурор страны Уильям Барр.

— На сегодняшний день, мы не обнаружили случаев мошенничества в тех масштабах, которые могли бы привести к изменению результата выборов, — сказал Барр.

Прокуроры и сотрудники ФБР по-прежнему проверяют жалобы и информацию, которая поступает относительно случаев возможного мошенничества на выборах.

Читайте: Решающий голос: как формируется и работает Коллегия выборщиков в США

Результаты выборов в США

В США закончился подсчет голосов во всех штатах. По итогам голосования, победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден с 306 голосами избирателей.

Действующий президент Дональд Трамп набрал 232 голоса.

Источник: ВВС

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