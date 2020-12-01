PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Не видел людей с детства: в Швеции женщина держала сына под замком 30 лет

В Швеции женщина почти 30 лет держала взаперти сына. Она изолировала его от общества в 12 лет.

Родственники женщины рассказывают, что она еще в самом начале седьмого класса забрала ребенка из школы и держала его взаперти. Мол, люди ему желают зла.

Читайте: Пошутили: на Прикарпатье школьницы отравили слабительным одноклассников

Когда 70-летнюю женщину доставили в больницу, к ней домой пришла родственница, которая увидела в доме испуганного 41-летнего мужчину. Тело его было покрыто язвами и ссадинами. На вопросы мужчина еле отвечал.

Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В Донецкой области женщина избила фельдшера скорой

В Славянске Донецкой области женщина с кулаками набросилась на фельдшера скорой помощи.

Бригада медиков приехала на вызов по поводу повышения температуры тела у ребенка.

Агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью ПЦР-тестирование (которое не проводится бригадами скорой помощи), нанесла телесные повреждения девушке-фельдшеру, разбила пульсометр и повредила сумку с медикаментами бригады.

Источник: Expressen

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка