Не видел людей с детства: в Швеции женщина держала сына под замком 30 лет

В Швеции женщина почти 30 лет держала взаперти сына. Она изолировала его от общества в 12 лет.

Родственники женщины рассказывают, что она еще в самом начале седьмого класса забрала ребенка из школы и держала его взаперти. Мол, люди ему желают зла.

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Когда 70-летнюю женщину доставили в больницу, к ней домой пришла родственница, которая увидела в доме испуганного 41-летнего мужчину. Тело его было покрыто язвами и ссадинами. На вопросы мужчина еле отвечал.

Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В Донецкой области женщина избила фельдшера скорой

В Славянске Донецкой области женщина с кулаками набросилась на фельдшера скорой помощи. Бригада медиков приехала на вызов по поводу повышения температуры тела у ребенка. Агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью ПЦР-тестирование (которое не проводится бригадами скорой помощи), нанесла телесные повреждения девушке-фельдшеру, разбила пульсометр и повредила сумку с медикаментами бригады.

Источник: Expressen