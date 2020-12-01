По состоянию на утро 1 ноября в мире подтвердили 63 589 291 случай коронавирусной инфекции, за сутки количество больных выросло еще более чем на 510 тыс.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 473 920 инфицированных, за сутки — 8 тыс.
В то же время полностью побороть инфекцию удалось 43 984 119 людям, поэтому на данный момент активных случаев в мире — 18 131 252.
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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 13 919 870;
- Индия — 9 463 254;
- Бразилия — 6 336 278;
- Россия — 2 295 654;
- Франция — 2 222 488.
Страны, где больше всего людей умерло от Covid-19:
- США — 274 332;
- Бразилия — 173 165;
- Индия — 137 659;
- Мексика — 105 940;
- Великобритания — 58 448.
По количеству больных Украина занимает 17 место — между Южной Африкой и Турцией.
Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю уменьшилось впервые с начала сентября. Этому значительно способствовало введение жесткого карантина в ряде стран Европы.
В ВОЗ считают, что меры, к которым прибегли в большинстве стран Европы, помогли снизить темпы заболеваемости.
Коронавирус 30 ноября
Для сравнения, по состоянию на утро 30 ноября в мире зарегистрировали 63 070 279 случаев коронавируса.
За весь период пандемии умерли 1 465 095 пациентов, 43 544 373 человека выздоровели.