По состоянию на утро 1 ноября в мире подтвердили 63 589 291 случай коронавирусной инфекции, за сутки количество больных выросло еще более чем на 510 тыс.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 473 920 инфицированных, за сутки — 8 тыс.

В то же время полностью побороть инфекцию удалось 43 984 119 людям, поэтому на данный момент активных случаев в мире — 18 131 252.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 13 919 870;

Индия — 9 463 254;

Бразилия — 6 336 278;

Россия — 2 295 654;

Франция — 2 222 488.

Страны, где больше всего людей умерло от Covid-19:

США — 274 332;

Бразилия — 173 165;

Индия — 137 659;

Мексика — 105 940;

Великобритания — 58 448.

По количеству больных Украина занимает 17 место — между Южной Африкой и Турцией.

Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю уменьшилось впервые с начала сентября. Этому значительно способствовало введение жесткого карантина в ряде стран Европы.

В ВОЗ считают, что меры, к которым прибегли в большинстве стран Европы, помогли снизить темпы заболеваемости.

Коронавирус 30 ноября

Для сравнения, по состоянию на утро 30 ноября в мире зарегистрировали 63 070 279 случаев коронавируса.

За весь период пандемии умерли 1 465 095 пациентов, 43 544 373 человека выздоровели.