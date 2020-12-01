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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В Польше выпустили календарь с “российским” Крымом

Календарь на 2021, который издали в религиозном объединении мусульман Польши, содержит изображения Крыма, подписанные как Российская Федерация.

Об этом сообщил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов. Он также призвал объяснить этот инцидент.

— Мусульманская религиозная ассоциация в Польше опубликовала календарь, в котором мечети в Крыму отмечены как часть Российской Федерации, — написал Недим Усейнов.

  • В Польше выпустили календарь с “российским” Крымом
  • В Польше выпустили календарь с “российским” Крымом
  • В Польше выпустили календарь с “российским” Крымом
  • В Польше выпустили календарь с “российским” Крымом
  • В Польше выпустили календарь с “российским” Крымом
  • В Польше выпустили календарь с “российским” Крымом
  • В Польше выпустили календарь с “российским” Крымом
  • В Польше выпустили календарь с “российским” Крымом
В Польше выпустили календарь с “российским” Крымом / 4 фотографии

Он также добавил, что за таким решением редакции стоит не осознанная позиция по принадлежности Крыма, а, вероятно, некомпетентность работников, занимавшихся оформлением календаря.

Российскими обозначены мечети в Старом Крыму, Симферополе, Бахчисарае и Феодосии.

Похожий инцидент произошел в Финляндии, где телеканал TV1 показал Крым как часть РФ, после чего в ситуацию вмешалось посольство Украины в Финляндии.

Компания оперативно обновила карту, и теперь Крым обозначен одним цветом с Украиной.

А в апреле авторитетное издание The New York Times опубликовало карту-инфографику пандемии Covid-19 с Крымом в составе РФ.

Источник: Nedim Useinow

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