Власти Висконсина официально объявили Джо Байдена победителем президентских выборов на голосовании в штате после частичного пересчета бюллетеней.

Об этом сообщил губернатор штата Тони Эверс после окончания пересчета голосов, который инициировал предвыборный штаб Дональда Трампа.

— Сегодня я выполнил свой долг по удостоверению результатов выборов 3 ноября, как того требует закон штата и федеральный закон, я подписал Свидетельство об установлении списка избирателей для новоизбранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис, — написал губернатор в социальных сетях.

Today I carried out my duty to certify the November 3rd election, and as required by state and federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. — Governor Tony Evers (@GovEvers) November 30, 2020

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Согласно официальным данным, Джо Байден победил в Висконсине с преимуществом 20,6 тыс. голосов.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что подаст 1 декабря иск в суд, чтобы обжаловать результаты выборов в штате. В штабе Байдена заявили, что при подсчете голосов мошенничества не было, а Байден решительно победил в Висконсине.

Официально о победе Байдена объявили Аризона, Пенсильвания, Мичиган, Невада и Джорджия.

Трамп передает власть в США

24 ноября Дональд Трамп сообщил о готовности передать власть в США Джо Байдену. Он поручил соответствующим органам начать процесс, однако подчеркнул, что все равно будет судиться.

Демократ Джо Байден стал рекордсменом среди кандидатов в президенты США. Ему первому удалось получить более 80 млн голосов.

Источник: AP, Governor Tony Evers