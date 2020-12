Власти Висконсина официально объявили Джо Байдена победителем президентских выборов на голосовании в штате после частичного пересчета бюллетеней.

Об этом сообщил губернатор штата Тони Эверс после окончания пересчета голосов, который инициировал предвыборный штаб Дональда Трампа.

Today I carried out my duty to certify the November 3rd election, and as required by state and federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris.

— Governor Tony Evers (@GovEvers) November 30, 2020