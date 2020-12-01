PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

Власти штата Висконсин официально утвердили победу Байдена

Власти Висконсина официально объявили Джо Байдена победителем президентских выборов на голосовании в штате после частичного пересчета бюллетеней.

Об этом сообщил губернатор штата Тони Эверс после окончания пересчета голосов, который инициировал предвыборный штаб Дональда Трампа.

— Сегодня я выполнил свой долг по удостоверению результатов выборов 3 ноября, как того требует закон штата и федеральный закон, я подписал Свидетельство об установлении списка избирателей для новоизбранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис, — написал губернатор в социальных сетях.

Читайте: Результаты выборов в США: Байден побеждает Трампа (ОНЛАЙН)

Согласно официальным данным, Джо Байден победил в Висконсине с преимуществом 20,6 тыс. голосов.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что подаст 1 декабря иск в суд, чтобы обжаловать результаты выборов в штате. В штабе Байдена заявили, что при подсчете голосов мошенничества не было, а Байден решительно победил в Висконсине.

Официально о победе Байдена объявили Аризона, Пенсильвания, Мичиган, Невада и Джорджия.

Трамп передает власть в США

24 ноября Дональд Трамп сообщил о готовности передать власть в США Джо Байдену. Он поручил соответствующим органам начать процесс, однако подчеркнул, что все равно будет судиться.

Демократ Джо Байден стал рекордсменом среди кандидатов в президенты США. Ему первому удалось получить более 80 млн голосов.

Источник: AP, Governor Tony Evers

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка