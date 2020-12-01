Как работает локдаун в мире и где он дал результат

Сейчас в Украине есть вероятность того, что в ближайшее время государство вернется к значительным карантинным ограничениям, похожим на те, что были в марте.

Мы до сих пор не знаем, какие именно шаги собирается предпринять власть, но подобный тренд наблюдается во всем мире. Многие страны во второй раз “закрываются”, чтобы противостоять распространению Covid-19.

Даже те государства, где не вели значительную борьбу с распространением болезни, начинают вводить ограничения.

Но все ли уже получили результат от этого метода противостояния коронавирусу?

Карантин на результат

Так называемый локдаун вводится в странах для того, чтобы уменьшить распространение заболевания и сделать его более контролируемым.

Иначе система здравоохранения любой страны просто не выдержит. В начале пандемии мы видели европейские страны, в которых медики оказывались на пороге выбора — кого спасать, а на ком “ставить крест”.

Сейчас же мы видим, что такие государства как Испания и Италия хорошо выучили урок в начале пандемии и готовы делать все, чтобы “сбить” кривую суточных случаев заражения.

Испанцы даже во время пандемии не оставляли попыток встречаться со своими друзьями за чашечкой кофе или на прогулке. Конечно, власть не могла вечно закрывать на это глаза, ведь в конце августа ежедневное количество больных начало стремительно расти.

В начале октября суточное количество больных стабильно превышало 10 тыс. Поэтому власти не оставалось ничего другого, как ввести жесткие ограничения.

До мая 2021 года в Испании будет действовать общенациональный комендантский час. Он действует с 23.00 до 6.00, однако руководители регионов сами могут определять время начала и окончания комендантского часа и закрывать границы.

Во время ограничений люди могут выходить на улицу, только если им необходимо купить медикаменты, работать или ухаживать за детьми и пожилыми людьми.

Конечно же, если в регионах комендантский час уменьшат буквально до одного часа, то центральная власть этого просто так не оставит.

Также к ограничениям добавляется обязательное ношение масок даже на открытом воздухе и запрет на собрания более шести человек. Такой карантин может показаться кому-то слишком радикальным, но он дает значительные результаты.

С начала ноября суточное количество случаев заболевания стабильно снижается, и в конце месяца — менее 10 тыс. больных ежедневно.

Подобные ограничения есть и в Италии. Там запрещено выходить из дома без маски на лице, которая полностью закрывает рот и нос, а также введен комендантский час.

Есть там и разделение на зоны, подобное действующему в Украине. Однако ограничения в них намного жестче. Например, в желтых зонах в Италии ресторанам и кафе позволяют работать только до 18.00, а кинотеатры, театры и фитнес-клубы вообще не работают.

Но это также дало значительный эффект. В начале ноября в Италии фиксировали более 30 тыс. случаев Covid-19 ежедневно, а в конце месяца эта цифра уменьшилась до 16 тыс.

Меньше ограничений, больше контроля

Во время пандемии было немало таких стран, которые откровенно пренебрегали введением карантина. Беларусь, Бразилия (отдельные штаты), Южная Корея, Швеция — это далеко не полный перечень стран, которые длительное время оставались без ограничений во время пандемии.

Одним из самых успешных примеров в мире является Южная Корея, которая почти не вводила ограничений, и до сих пор хорошо противостоит распространению заболевания.

Связано это с несколькими факторами. Во-первых, жители стран Азии давно привыкли к ношению масок не только при наличии симптомов болезни, но и для профилактики.

Во-вторых, в Южной Корее работает замечательная система расследователей. Каждого больного коронавирусом изолируют в правительственных приютах, а информацию с их смартфонов и кредитных карточек используют для того, чтобы отследить недавние маршруты больных, найти контактных лиц и предупредить их об опасности.

Тяжело больных пациентов госпитализируют, а людей без признаков заболевания могут попросить оставаться дома и присматривать за ними с помощью специального приложения. Все это дает возможность держать количество больных на достаточно низком уровне.

— Диагностическая способность является ключевой для контроля эпидемий. Отслеживание контактов также влияет на это, как и необходимость изоляции пациентов, — говорит о ситуации в Южной Корее инфекционист Университета Нового Южного Уэльса Райна Макинтайер.

Но даже в этой стране начался рост количества новых заболеваний. В ноябре фиксировали примерно 500 случаев в день, что является достаточно большим скачком для Южной Кореи, где часто этот показатель не превышал двузначных чисел.

Поэтому и там вводят новые правила социального дистанцирования, согласно которым количество одновременных посетителей кафе, церквей, клубов и т. д. должно уменьшиться на две трети от максимальной вместимости заведений.

Еще одним важным примером является Швеция, которая долгое время не вводила никаких ограничений, а только рекомендации для того, чтобы уберечь экономику.

Однако очень скоро государство стало менять свою риторику. В июне руководитель Государственного агентства по вопросам здравоохранения Швеции Андерс Тегнел заявил, что решение не вводить локдаун было неправильным.

— Если бы перед нами снова появилась похожая болезнь, то с учетом того, что мы знаем о ней сегодня, мы бы остановились где-то посередине между тем, что сделали из-за коронавируса Швеция и остальной мир, — сказал тогда Тегнел.

Но сейчас ситуация выходит из-под контроля настолько, что даже странам, которые были против карантина, приходится применять ограничения.

Результат заставил долго ждать

Швеция уже ввела в действие новые рекомендации для граждан, согласно которым желательно избегать закрытых помещений, поездок в общественном транспорте, посещения вечеринок.

Однако они не дают значительного результата, и в течение ноября количество ежедневных случаев Covid-19 выросло с 1-2 тыс. до 6-7 тыс.

Еще один негативный пример результативности в борьбе с коронавирусной болезнью — Бразилия. В конце февраля в стране зарегистрировали первый случай заболевания, но быстрой реакции не было.

Только через несколько недель власть начала реагировать на распространение болезни — границы закрывали, людей, которые недавно прибыли из других стран, изолировали, некоторые штаты объявили чрезвычайную ситуацию.

Затем страну также поделили на зоны, в которых действовали различные ограничения, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Однако президент Бразилии Жаир Болсонару остается противником локдауна и делает все возможное, чтобы ограничений было как можно меньше.

Результаты такого подхода “поражают”. Более 6 млн больных Covid-19 и десятки тысяч новых случаев каждый день.

Еще одним безрезультативным примером стал локдаун в США, где динамика похожа на украинскую, однако с большим количеством “прыжков” заболеваемости.

В начале пандемии там также рекомендовали ввести значительные ограничения, которых придерживались в большинстве штатов. Но с течением времени граждане начали “выгорать” от запретов и стали массово нарушать их.

Вспомнить хотя бы предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа, во время которой на митинги приходили тысячи людей, не соблюдая даже минимальных правил безопасности.

Или же пляжи летом, которые были под завязку забиты людьми без масок, школы, в которых на одного ученика в маске приходился десяток без нее.

В середине ноября большинство штатов начали усиливать карантинные ограничения. Но вопрос, как их придерживаются, до сих пор открыт. Да, многие компании до сих пор позволяют работать удаленно, но людям не так просто соблюдать меры безопасности.

Результаты от новых ограничений есть. В большинстве штатов уменьшилось количество новых заболеваний. Но несмотря на это общий показатель в США только растет. Более 167 тыс. больных за сутки — страшная цифра даже для Соединенных Штатов.

Главным в ограничениях во время пандемии является не их введение, а соблюдение. Будет оно благодаря сознательному подходу граждан к угрозе или благодаря жестким действиям власти — уже другой вопрос.

И вскоре этот выбор придется делать и Украине. Главное — не опоздать с ограничениями.