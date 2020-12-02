Великобритания стала первой страной в мире, которая утвердила вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования. Вакцинация может начаться со следующей недели.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения и социального обеспечения Великобритании.

— Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения Великобритании утвердить вакцину против Covid-19 компаний Pfizer и BioNTech, — заявили в правительстве.

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Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения Великобритании отмечает, что вакцина на 95% эффективна в защите против коронавируса.

Представители власти заявили, что вакцинация может начаться со следующей недели для людей, находящихся в группе риска.

Великобритания уже заказала 40 млн доз, чтобы вакцинировать 20 млн человек. Каждый получит по две вакцины. Скоро будут доступны около 10 млн доз.

В компании Pfizer заявили, что британское разрешение на экстренное использование вакцины — это исторический момент в борьбе с коронавирусом.

Moderna сообщила о высокой эффективности вакцины

Производитель вакцины из США, фармацевтическая компания Moderna заявила о высокой эффективности своего препарата. По словам специалистов, он эффективен на более 94%, а при сложных случаях на все 100%. Компания уже оформила заявку на экстренное использование вакцины.

В связи с этим Дональд Трамп призвал Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) быстро утвердить вакцину.

Источник: Department of Health and Social Care