По данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 2 декабря во всем мире достигло 63 788 113.

Общее количество погибших во всем мире достигло 1 479 442 человек.

Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 13 714 024 случаев Covid-19.

На сегодняшний день 270 532 человек умерли в этой стране после положительного результата теста на коронавирус.

По количеству случаев коронавируса за США следуют Индия (9 462 809), Бразилия (6 386 787), Россия (2 302 062) и Франция (2 275 429).

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Китай пообещал миллионы доз вакцин против коронавируса странам мира. Китайские лидеры также пообещали развивающимся странам приоритет для доступа к препарату.

В США первые партии вакцины против коронавируса Pfizer будут доставлены 15 декабря, говорится в документе, который получили журналисты CNN.

Также предполагается, что первая партия вакцины от Moderna будет доставлена ​​22 декабря.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо признал во вторник, что вторая волна вируса ставит под угрозу восстановление экономики Канады, и пообещал стимулировать процесс еще более чем на $77 млрд.

После заседания правления во вторник английская Премьер-лига опубликовала заявление, в котором объявила о переносе матча Ньюкасл — Астон Вилла, запланированного на пятницу, из-за значительного увеличения количества случаев Covid-19 в клубе Ньюкасл.