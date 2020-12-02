Китай скрывал реальную статистику Covid-19 в начале пандемии — CNN

В начале пандемии Китай указывал недостоверные данные по количеству заражений и летальных случаев. Власть местной провинции Хубэй, где началось распространение коронавируса, скрывала реальную статистику больных.

К примеру, 10 февраля они сообщили только о 3,9 тыс. новых заражений, тогда как их настоящее количество было больше в два раза. Об этом свидетельствуют данные расследования, проведенного американским телеканалом.

Власти провинции сообщали о 2 986 смертях от 7 марта, хотя в документах эта цифра составляла 3 256.

Кроме того, период от появления первых симптомов до установления диагноза длился 23,3 дня. По данным экспертов, такая информация могла бы сильно повлиять на методы борьбы с коронавирусом во всем мире.

В декабре в Хубэе зафиксировали вспышку гриппа, однако с Covid-19 это никак не связали.

В Ухане зафиксировали коронавирус впервые за пять месяцев

28 ноября власти города Ухань, что в Китае, сообщили об обнаружении коронавируса на местном рынке. Частицы вируса нашли в пакетах с мясом и рыбой, которые привезли из Бразилии и Вьетнама.

Заведение торговли закрыли, а работники пошли на самоизоляцию.