Парламент Молдовы хочет лишить новоизбранного президента полномочий

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть. Она призвала граждан Молдовы выйти на акции протеста.

Об этом шла речь на брифинге Санду в Кишиневе.

Депутаты социалистической партии предложили парламенту вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента Молдовы. Соответствующий законопроект уже внесли в молдавский парламент.

— Этот законопроект — это антидемократичное злоупотребления политика, проигравшего выборы президента. Это попытка захвата власти. Мы обжалуем эти злоупотребления в Конституционном суде и просим помощи народа, — заявила Санду.

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Она добавила, что таким образом правящая партия пытается помешать ей начать наводить порядок в стране.

— Так, они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос, — отметила будущий президент.

Выборы в Молдове

Майя Санду победила на выборах в Молдове и стала новым президентом страны. По информации ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней она набрала 57,75% голосов.

Свой голос за лидера партии Действие и солидарность отдали 943 486 жителей.

Источник: Майя Санду