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Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

План смягчения карантина: Эйфелева башня в Париже заработает с 16 декабря

Во Франции с середины декабря 2020 года откроют для посещения Эйфелеву башню, которая была закрыта осенью в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

С 16 декабря Эйфелева башня будет открыта для посещения с 10.30 до 18.30. В январе часы посещения могут меняться в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Во время посещения башни будут действовать дополнительные меры безопасности в условиях пандемии — обязательное ношение маски, ограничение количества посетителей и ежедневная дезинфекция.

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С 15 декабря в рамках второго этапа смягчения карантина во Франции возобновят работу музеи и объекты культуры.

С начала пандемии зафиксировали более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 52 тыс. человек умерли.

Карантин во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале поэтапного смягчения карантина. Этот план состоит из трех этапов. Переход к каждому следующему зависит от скорости распространения коронавируса.

С 28 ноября в стране граждане могут заниматься спортом на улице до трех часов в день и в пределах 20 км от своего дома. Работают магазины, которые продают товары не первой необходимости — одежду, игрушки. Разрешается восстановление религиозных служб, но при условии, что на них будет присутствовать не более 30 человек.

Источник: La tour Eiffel

Фото: Dreamstime

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