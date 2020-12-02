Сингапур дал первое в мире разрешение продавать “чистое мясо”, которое не происходит от убитых животных.

Это решение открывает стартапу из Сан-Франциско Eat Just возможность продавать выращенное в лаборатории куриное мясо.

Изначально мясо будет использоваться в наггетсах, но компания не сообщила, когда они станут доступны.

— Было установлено, что мясо безопасно для употребления в предполагаемых количествах, и его разрешили продавать в Сингапуре в качестве ингредиента в продукте Eat Just’s nuggets, — говорится в сообщении Продовольственного агентства Сингапура.

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“Чистое мясо”

Спрос на альтернативы обычному мясу резко возрос из-за опасений потребителей по поводу здоровья, условий жизни животных и окружающей среды.

Компания Eat Just сообщила, что при процессе выращивания мяса в лаборатории не используются антибиотики, и в курице более низкое микробиологическое содержание, чем в обычной курице.

Источник: BBC